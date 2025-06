Ambulatori per chi non ha il medico: c’è un secondo numero per prenotarsi. Era quasi impossibile trovare la linea libera. Ora l’Asl Vercelli cerca di risolvere il problema.

Con l’inizio del mese di giugno l’Asl Vercelli cerca di risolvere (o almeno di attenuare) uno dei problemi a cui vanno incontro le migliaia di pazienti che non hanno un proprio medico di base: trovare la linea libera per prenotare una visita in uno degli ambulatori distrettuali aperti in Valsesia e Valsessera. Come è ben noto, il problema sembra banale ma non lo è. Ne sanno qualcosa tutti coloro che hanno dovuto attaccarsi per ore al cellulare e fare il numero decine di volte prima di trovare l’operartore.

Adesso l’Azienda sanitaria ha istituito un secondo numero per contattare l’ufficio delle prenotazioni. Al 366 9357217 si è infatti aggiunto il 328 1503574. Come orari, il nuovo numero è attivo in contemporanea con quello precedentemente predisposto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15, per andare incontro alle numerose richieste da parte della cittadinanza.

Per contatti nei giorni festivi occorre invece chiamare il numero 116.117.ù

Per la richiesta di farmaci

Da ricordare che per richiedere la prescrizione di farmaci, si dovrà inviare una mail a questo indirizzo: ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it indicando il nome del farmaco e il dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale, numero di telefono. Per gli orari di tutti gli ambulatori distrettuali per il mese di giugno dell’Asl clicca QUI.

