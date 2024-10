Prenotazioni all’ambulatorio? Ci si prova: il numero è quasi sempre occupato. Lamentele tra gli utenti che non hanno un proprio medico di base e devono rivolgersi al servizio distrettuale.

Prenotazioni all’ambulatorio? Ci si prova: il numero è quasi sempre occupato

Migliaia di persone in Valsesia e Valsessera che non hanno un proprio medico di base e che quindi devono rivolgersi a uno dei vari ambulatori distrettuali allestiti dall’Asl per tamponare la situazione. Peccato che, per accedervi, occorra prendere appuntamento contattando un numero telefonico, disponibile in determinate fasce orarie. Il problema è che per trovare la linea libera serve un mezzo miracolo.

Ed è un problema che si sta facendo ancora più evidente in queste settimane di inizio autunno, dove solitamente c’è un aumento dei cosiddetti “malanni di stagione”, e quindi le richieste di una visita, magari anche solo per un antibiotico, sono massicce.

LEGGI ANCHE: Valduggia senza medico: ancora nessuna conferma per l’ambulatorio

Il diagio sui social

Qualche giorno fa il caso è rimbalzato anche sui social, a seguito di una donna che non si capacitava di trovare sempre occupato il numero per le prenotazioni. «Come posso fare per prendere appuntamento col medico di ambulatorio in ospedale? Al solito numero per appuntamenti risulta occupato da diversi giorni. E’ cambiato per caso il numero o non c’è più il servizio?»

Il servizio c’è e il numero è sempre quello (366 9357 217). Il problema è che appunto preso costantemente d’assalto. Al numero, sottolinea un’altra utente «non risponde nessuno o quantomeno linea libera e non ti rispondono, riprovi trovi occupato, riprovi di nuovo occupato e va avanti così per almeno due tre volte. Poi suona di nuovo libero ma non ti risponde nessuno», come se il personale fosse impegnato.

E un’altra donna che espone lo stesso problema: «Due giorni che cerco di chiamare, ma non risponde nessuno. Se uno ha bisogno di medicinali cosa deve fare?»

Il call center preso d’assalto

Si tratta di commenti sui social, nulla di “ufficiale”. Può benissimo darsi che tanti altri trovino subito il numero libero e riescano a fare la prenotazione al primo colpo. «A me è capitato una volta sola – conferma un uomo che da più di un anno è senza medico e deve spesso fare ricette per farmaci -. Non dico che sia un disagio insopportabile, ma quando prenoto cerco sempre di avere una ventina di minuti, una mezz’ora a disposizione per provare e riprovare…»

Alla fine anche la donna che aveva sollevato il problema è riuscita a contattare il centro prenotazioni: «La signora che ha risposto al telefono molto gentile, mi ha detto che il telefono risulta sempre occupato perché sono subissati di telefonate, in tutto il territorio mancano numerosi medici e quello è il numero per tutti gli appuntamenti, e quindi insistere».

Da ricordare che il numero 366 9357 217 è attivo da lunedì a venerdì in orario 9-12 e 13-15. Per contatti nei giorni festivi occorre invece chiamare il numero 116.117.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook