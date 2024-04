Ancora neve in montagna, miglioramento da domenica pomeriggio. Il sole dovrebbe riapparire domani, ma una nuova perturbazione è attesa da martedì sera.

Ancora neve in montagna, miglioramento da domenica pomeriggio

Il picco dell’intensità di pioggia e neve è atteso per la tarda mattinata di oggi, domenica 28 aprile. Poi la situazione dovrebbe via via migliorare fino alla ricomparsa di qualche squarcio di sole nella giornata di domani e di martedì.

Questo il quadro della situazione secondo gli esperte del meteo. Intanto in montagna continua a nevicare, sia pure senza particolare intensità. Neve sulle stazioni sciistiche di Mera e di Bielmonte, e neve ovviamente su tutto il Monte Rosa, anche se la stazione è ormai chiusa. Anche ad Alagna centro comunque è arrivata la neve, così come in altri piccoli centri dell’alta Valsesia.

Per il resto, pioggia battente e cielo coperto su tutta la zona, così come su tutto il Nord Ovest italiano.

Miglioramento da domani

Come accennato, la situazione dovrebbe migliorare domani, lunedì 29 aprile, e martedì, con schiarite più ampie e un rialzo delle temperature massime e minime. Analoga situazione prevista per la prima parte di martedì, ma già nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che rischia di guastare anche la festa del Primo Maggio, portando nuove precipitazioni.

