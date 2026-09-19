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Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula

L’automobilista non è riuscito ad evitare l’impatto.

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2 minuti fa

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Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula. Brutta vicenda l’altro giorno per un automobilista.

Animale selvatico sbuca sulla strada

Incidente a Portula, dove un automobilista è finito contro un animale selvatico comparso improvvisamente sulla carreggiata.

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L’uomo, residente in zona, non è riuscito a evitare l’impatto. L’animale, dopo lo scontro, si è allontanato nei boschi.

La vettura ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso.

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