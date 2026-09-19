AttualitàSessera, Trivero, Mosso
Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula
L’automobilista non è riuscito ad evitare l’impatto.
Animale selvatico sbuca sulla strada: schianto a Portula. Brutta vicenda l’altro giorno per un automobilista.
Animale selvatico sbuca sulla strada
Incidente a Portula, dove un automobilista è finito contro un animale selvatico comparso improvvisamente sulla carreggiata.
LEGGI ANCHE: Trattore si ribalta a Lessona, conducente esce illeso dall’incidente
L’uomo, residente in zona, non è riuscito a evitare l’impatto. L’animale, dopo lo scontro, si è allontanato nei boschi.
La vettura ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook
Attualità20 ore fa
Dolore a Roasio: è morto il sindaco Gianmario Taraboletti
Borgosesia e dintorni1 giorno fa
Litigio con un ciclista finisce a pugni: paura per due villeggianti a Valduggia
Cronaca2 giorni fa
Trova 2 miliardi di lire nella cassetta di sicurezza dello zio defunto ma la banca non glieli converte
Cronaca2 giorni fa
Esplode una bombola di gas, strage sfiorata
Attualità5 ore fa