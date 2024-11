Annunciata per oggi pomeriggio la prima neve a bassa quota. Si tratterà di una perturbazione di breve durata: domani torna il sole. In calo le temperature.

Secondo i meteorologi, la giornata di oggi, giovedì 21 novembre, dovrebbe portare la prima neve a bassa quota di questa stagione che si avvia verso l’inverno. In mattinata il cielo resta prevalentemente sereno, ma «la situazione tenderà a mutare dalle ore centrali – annuncia il Centro meteo Piemonte – per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, piuttosto veloce, ma che riproporrà nevicate moderate su buona parte delle Alpi piemontesi con quota neve in rapido calo fino 600-800 metri».

E ancora: «Nel corso del tardo pomeriggio di giovedì alcuni rovesci potranno sconfinare fin verso le pianure a Nord del Po specialmente tra alto Torinese, Canavese, Eporediese, medio-alto Vercellese, Biellese e Novarese con iniziali pioviggini ma con un successivo e possibile passaggio a neve umida fin verso i 200-400 metri».

Domani torna il sole

Come accennato, si tratta di un fanomeno in rapido esaurimento. Già nella giornata di domani, venerdì 22 novembre, il cielo tornerà prevalentemente sereno, anche se con possibilità di vento di un certa intensità. Prevalenza di sereno anche per il fine settimana.

