Arriva il primo vero caldo: nei prossimi giorni si sfiorano i 30 gradi. I meteorologi prevedono bel tempo fino a domenica, possibile qualche temporale in montagna.

Per i prossimi giorni è previsto un vero assaggio di estate. Come annuncia il Centro meteo Piemonte, «la prima rimonta dell’anticiclone nordafricano sta prendendo forma sull’Europa occidentale dove nei prossimi giorni è atteso caldo piuttosto intenso sulla Penisola Iberica dove si potranno registrare i primi picchi di 35-40 gradi nel sud del paese. Più marginalmente verrà coinvolta anche la nostra regione specialmente tra venerdì e sabato, quando lo zero termico si porterà oltre i 4000 metri di quota e in pianura le temperature potranno raggiungere localmente i 30 gradi o poco oltre. Già sabato però sembra possibile qualche temporale di calore sulle Alpi».

Per quanto riguarda la Valsesia e dintorni, si raggiungeranno temperature massime intorno ai 27-28 gradi. Almeno fino a domenica, sono previste giornate serene o poco nuvolose, salvo la possibilità di qualche rannuvolamente sulle montagne, dove potrebbe arrivare anche qualche rovescio.

L’origine dei possibili rovesci

Il meteorologo Andrea Vuolo spiega infatti che «da sabato pomeriggio, con l’indebolimento da ovest dell’anticiclone, torneranno ad affluire correnti più umide e instabili in quota di origine atlantica che determineranno un aumento della nuvolosità sulle Alpi e la formazione dei primi temporali di calore, specie sui rilievi di Cuneese e Torinese».

Ma sarà poi tra domenica e mercoledì «che sul Piemonte si riaprirà probabilmente una fase decisamente più instabile con frequenti temporali e possibili nubifragi, non solo sulle aree montuose ma probabilmente anche in pianura, specie a Nord del Po, con il ritorno di fenomeni intensi e un generale calo delle temperature».

