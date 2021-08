Arriva la notte della Luna blu: illuminerà il cielo insieme a Giove e Saturno. È la terza delle quattro lune piene dell’estate. Capita solo ogni due anni e mezzo.

Dopo le stelle cadenti di San Lorenzo, un altro spettacolo imperdibile: l’appuntamento è per domani, domenica 22 agosto con la notte della Luna blu o Luna dello Strione o anche Luna del Grano. Non bisogna però farsi ingannare dal nome: non ha nulla a che vedere con il colore del nostro satellite, che resterà quello di sempre, ma solo una curiosità del calendario: la luna blu è la terza luna piena di una stagione che, insolitamente, ne ospita quattro. Un evento che si ripete all’incirca ogni due anni e mezzo: il prossimo sarà nel 2024.

Perchè si chiama Luna blu?

Ma perché si chiama Luna Blu? La prima ipotesi riguarda il fatto che questa Luna sia la terza piena della stagione, la seconda attribuisce la stessa definizione alla seconda luna piena di ogni mese, ma questa spiegazione è di fatto un errore di Pruett che sbagliò il calcolo della vera Luna Blu. È un evento che accade raramente, ancora più raro è avere due lune piene nell’Acquario durante lo stesso anno, ecco perché è un evento assolutamente da non perdere.

Ben visibili anche Giove e Saturno

Tra l’altro, domani la luna illuminerà il cielo in compagnia dei due pianeti giganti, Giove e Saturno, che si trovano nel periodo di massima visibilità. Culmineranno nelle ore centrali della notte, verso sud.