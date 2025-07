Angoscia per Luigi Dimino, finito in un precipizio con il sidecar. L’ex musicista di Borgosesia è finito al Cto con varie fratture. Ora è fuori pericolo.

Angoscia per Luigi Dimino, finito in un precipizio con il sidecar

Spaventoso incidente domenica scorsa in Val di Susa, e ad essere coinvolto anche Luigi Dimino, l’ex musicista di Borgosesia, che è stato ricoverato d’urgenza al Cto di Torino.

Dimino sta combattendo da anni con la sindrome di Guillain-Barré che l’ha reso tetraplegico. La malattia l’ha colpito duro, ma Dimino negli ultimi anni ha saputo riconquistare la vita grazie a una tenacia pazzesca. Proprio questa primavera era partito per un tour in sidecar attraversando tutta Italia.

E’ stato il primo tetraplegico al mondo a viaggiare in sidecar mostrando le enormi difficoltà che un disabile vive nella propria quotidianità attraversando l’Italia e portando un messaggio di speranza: nessuno è sconfitto fino a che ha un respiro.

L’incidente sul Colle delle Finestre

Domenica insieme ad alcuni amici Dimino aveva programmato una uscita in moto in Val di Susa. A bordo del sidecar, guidato da un amico, stava affrontando la strada del Colle delle Finestre sul versante di Meana di Susa, nel tratto asfaltato. ù

Il veicolo, per cause da accertare, è finito fuori carreggiata ed è precipitato in una scarpata. Sia Dimino che il motociclista alla guida sono stati soccorsi dai sanitari della Croce rossa di Susa, caricati sull’elisoccorso e trasportati all’ospedale Cto di Torino.

Hanno riportato traumi ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Susa e, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Susa. Non vi sono stati altri mezzi coinvolti.

Fratture e traumi in tutto il corpo

Stando a quanto riportato dagli amici a lui vicini Luigi Dimino ha riportato la rottura della spalla e di sei costole, inoltre ha il pneumotorace con drenaggio attaccato. Fa fatica a parlare. Le sue condizioni sono stazionarie. I medici lo tengono sotto osservazione anche per le sue condizioni di salute.

In ogni caso, adesso è considerato fuori pericolo e trasferito in reparto.

Tanta vicinanza sui social

E sui social sono davvero tante le testimonianze di incoraggiamento da parte degli amici che in questi anni hanno seguito la sua vicenda. In tante occasioni Luigi Dimino ha saputo risollevarsi sempre, dalla malattia e anche dopo la perdita di persone a lui molto vicine. Tutti gli amici sono sicuri di un pronto recupero anche stavolta.

«Luigi a volte il dolore insegna cose che a volte la gioia spesso non riesce a mostrare tu stai trasformando la tua sofferenza in pura forza, vedrai che anche questo resterà solo un brutto ricordo, rimettiti in fretta ciao grande».

