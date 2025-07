Roasio, nuovamente sparite le girandole dedicate a Matteo Senfet. Lo sconforto dei genitori del giovane: «Siamo davvero disgustati».

Roasio, nuovamente sparite le girandole dedicate a Matteo Senfet

Ancora una volta sono sparite le girandole colorate che ricordano Matteo Senfet sulla strada provinciale di Roasio, dove il giovane perse la vita quasi due anni fa. Tra l’altro, proprio in questi giorni il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni.

Un dolore immenso per la famiglia che continua a ricordarlo con il cuore pieno di dolore. E’ il papà Andrea a raccontare quanto successo: «Ci risiamo… oggi abbiamo scoperto che sono state rubate nuovamente le girandole nell’aiuola di Matteo, regalate da persone che gli volevano bene e che le hanno donate con il cuore! Ormai siamo senza speranze e disgustati dal genere umano. A questo punto meritiamo l’estinzione. Andate a vedere il significato di empatia… ne avreste tanto bisogno».

E’ già il terzo furto

Le girandole sono un piccola installazione che a Roasio ricorda l’incidente in cui nel settembre del 2023 Matteo perse la vita in un incidente di moto. Era state posizionate un anno dopo la tragedia, ma poco dopo sparirono.

Poi i genitori e altri amici l’avevano nuovamente posizionata. E a marzo di quest’anno vi fu il secondo furto. L’installazione tornò nelle scorse settimane, anche migliorata rispetto all’inizio. Ma evidentemente in zona c’è qualcuno che proprio non la vuole. Escluso che si tratti di un furto per il valore dell’oggetto in sé, resta solo l’ipotesi di una azione mirata.

Sarebbe certamente interessante capire chi è stato e soprattutto perché lo fa.

