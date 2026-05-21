Arrivano i primi 30 gradi: si prospetta un fine settimana con sole e caldo

Il caldo decolla in tutto il Piemonte. Da oggi, giovedì 21 maggio, l’anticiclone subtropicale entra nel vivo portando sole, stabilità atmosferica e temperature tipiche dell’estate. Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, tra venerdì e sabato si toccheranno i primi 30 gradi stagionali in pianura, mentre all’inizio della prossima settimana non si escludono picchi fino a 32-33°C. Tant’è che Arpa Piemonte segnala inoltre un aumento del disagio bioclimatico nelle principali città della regione.

Sole e temperature oltre la media

Le condizioni meteo resteranno stabili almeno fino alla fine del mese. Sul Piemonte domineranno giornate soleggiate con cielo poco nuvoloso e solo qualche velatura di passaggio. Nel pomeriggio potranno svilupparsi modesti addensamenti sulle zone montane, soprattutto nel fine settimana.

Secondo Andrea Vuolo, eventuali piovaschi interesseranno soltanto le alte valli alpine e in modo molto localizzato, con probabilità leggermente più elevate nella giornata di domenica. Per il resto, il quadro meteorologico sarà caratterizzato soprattutto dall’aumento delle temperature e dall’assenza di perturbazioni significative.

Arrivano i primi 30 gradi stagionali

Il dato più evidente riguarda proprio il caldo. Tra venerdì e sabato molte aree di pianura del Piemonte raggiungeranno i 30 gradi, con un anticipo di quasi venti giorni rispetto alle medie climatiche del periodo. Lo zero termico salirà inoltre fino a quota 4 mila metri.

L’inizio della prossima settimana potrebbe portare un ulteriore aumento delle massime. In alcune zone della pianura piemontese i termometri potrebbero spingersi fino a 32-33°C, con valori tra 6 e 8 gradi sopra la media tipica dell’ultima decade di maggio.

Disagio bioclimatico in aumento nelle città

Anche Arpa Piemonte monitora con attenzione la situazione legata al caldo anomalo. Da oggi il livello di disagio bioclimatico sale al livello 1 su una scala di 3 per la città di Torino e per le aree di pianura della Città metropolitana.

Da venerdì 22 maggio il livello di attenzione interesserà anche tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte. Si tratta di una condizione che può creare difficoltà soprattutto alle persone fragili, agli anziani e a chi trascorre molte ore all’aperto nelle ore più calde della giornata.

Le principali conseguenze previste:

temperature fino a 33 gradi in pianura;

zero termico verso i 4mila metri;

caldo in anticipo rispetto alla media stagionale;

aumento del disagio bioclimatico nei centri urbani.

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