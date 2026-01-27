In arrivo nuova ondata di maltempo con pioggia e neve. La perturbazione transiterà tra il pomeriggio di martedì e la mattinata di mercoledì.

Dopo la parentesi di sole che ha caratterizzato la giornata di ieri, lunedì 26 gennaio, una nuova perturbazione è in arrivo. Come annunciano gli esperti del Centro meteo Piemonte, «la presenza di un’ampia circolazione depressionaria tra l’Atlantico e l’Europa occidentale invierà un nuovo fronte nuvoloso verso il Piemonte tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì, determinando una nuova fase di maltempo con il ritorno di piogge e neve a tratti fino verso quote basse specie tra Langhe e Cuneese».

«Dopo una mattinata di martedì ancora asciutta e in parte soleggiata, la nuvolosità aumenterà rapidamente dal pomeriggio con le prime deboli nevicate sui crinali alpini di Alpi Marittime, Cozie e Graie, e prime deboli piogge in estensione dal tardo pomeriggio ad iniziare da Alessandrino e Astigiano fin verso il resto della regione tra sera e notte».

Fenomeni di moderata intensità

Si parla comunque di «fenomeni per lo più di debole-moderata intensità. In una prima fase la quota neve sarà superiore ai 700-1200 metri, per poi calare nel corso della notte su mercoledì fino a 300-400m tra Langhe, Cuneese e fin verso l’Albese, a quote di bassa collina nel basso Alessandrino con possibilità di pioggia congelante in Appennino». La zona più colpita sarà quindi ancora una volta il basso Piemonte, mentre nelle nostre zone i fenomeni saranno più modesti.

«Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dalle prime ore del mattino di mercoledì da Ovest, ma persisteranno piovaschi specie sulle pianure orientali a tratti fino al pomeriggio con quota neve in sensibile rialzo un po’ ovunque».

