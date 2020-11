Ascom Vercelli, per Natale accende “luci di speranza”.

Ascom Vercelli e il Natale

I commercianti vercellesi anche in quest’anno difficile e travagliato,stanno aderendo in massa al progetto delle luminarie natalizie. Le adesioni stanno arrivando da tantissime zone cittadine, dal centro alla periferia.

“I commercianti vercellesi – sottolinea Angelo Santarella, Presidente della Delegazione Ascom di Vercelli che tradizionalmente coordina l’iniziativa con il decisivo apporto di Mimmo Sabatino, nella sua duplice veste di commerciante e di assessore – stanno dimostrando la forte volontà di illuminare la città per le festività natalizie, anche in questa situazione drammatica. Oggi non sappiamo se sarà possibile lavorare o meno nel periodo natalizio, ma a prescindere da questo è evidente la volontà di dare un segnale di speranza, di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. L’illuminazione natalizia rappresenta tradizionalmente l’occasione di valorizzare la bellezza della nostra città, contribuendo a creare quell’atmosfera magica di un periodo dell’anno carico di significati, sia per i bambini che per gli adulti. Proprio per quest’anno potremmo definirle le luci della speranza”.

Commenta il Presidente Ascom Bisceglia: “Non ci stanchiamo mai di ripetere come la vitalità del commercio sia insostituibile per l’esistenza stessa delle città. Questo è un segnale di vita e di speranza che il mondo del commercio vuole dare a tutti i cittadini”.

