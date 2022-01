Asl Vercelli investimenti record: c’è anche Borgosesia

Asl Vercelli investe sulla sanità del territorio: il piano prevede un rinnovo del patrimonio tecnologico e dei beni mobili.

Asl Vercelli, gli investimenti

Importanti investimenti in vista per l’Asl Vercelli nei prossimi anni. «Abbiamo approvato un piano triennale degli investimenti particolarmente ambizioso – annuncia infatti il direttore generale Eva Colombo – che punta a rinnovare il patrimonio tecnologico e di beni mobili dei nostri ospedali, per un importo di oltre 9 milioni di euro. Già nel 2022 si avrà un’entità di investimenti piuttosto elevata, 5 milioni di euro, che andrà a potenziare in maniera significativa la dotazione tecnologica dei nostri reparti e degli ambulatori».

La sanità territoriale

E’ la prima volta che l’Asl vercellese approva un piano investimenti così ambizioso, che porterà alla sanità territoriale una ricaduta importante, a cui si andranno ad aggiungere le risorse previste dal cosiddetto “Piano Arcuri” e dal PNRR, che in buona parte porteranno risorse per interventi strutturali, per esempio nuove Case della salute.

Il piano di investimenti 2022-2024 verrà coperto sia con fondi propri dell’Asl sia attraverso le donazioni di Fondazioni, associazioni no profit e benefattori privati, sempre più numerosi.

Ecco alcuni degli interventi programmati. Per fare un esempio, sono previste attrezzature particolarmente innovative come un robot per interventi di ultima generazione per l’ortopedia e la traumatologia del Sant’Andrea di Vercelli del valore di 500mila euro, altrettante risorse sono previste per nuove strumentazioni dell’oculistica, ma anche per l’aggiornamento delle cartelle cliniche elettroniche e per la digitalizzazione delle procedure e il potenziamento informatico.

I reparti

Tra le altre strutture che beneficeranno degli investimenti più corposi ci sono poi la chirurgia di Borgosesia, la gastroenterologia e l’anatomia patologica. Una quota importante di investimenti sarà dedicata anche al completamento della ristrutturazione della cardiologia, con una previsione di spesa di 300mila euro per il 2022. «Un cambio di paradigma – aggiunge il presidente della commissione sanità della Regione Piemonte Alessandro Stecco – che guarda ad una sanità che cresce, innova e si rinnova. Una trasformazione che la sanità provinciale meritava, e che viene valorizzata dallo sforzo regionale nel recuperare investimenti e fondi con i vari strumenti a disposizione».