Assalto alle piste del Monte Rosa nel weekend di Natale

Assalto alle piste valsesiane nel fine settimana natalizio.

Assalto alle piste

Le piste di Alagna hanno richiamato tanti sportivi e famiglie nel fine settimana natalizio. Con il decreto legge entrato in vigore dal 25 dicembre sono cambiate anche le disposizioni per l’accesso agli impianti di risalita. Per l’utilizzo degli impianti a veicolo chiuso, quindi telecabine, funivie, funicolari e seggiovie con cupola, diventa obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2.

Le regole

Per l’utilizzo di tali impianti, è anche necessario essere in possesso di Green pass; allo stato attuale è sufficiente il Green pass base, ma qualora il Piemonte dovesse diventare una zona arancione sarà necessario il pass rafforzato. Per l’accesso alle stazioni con impianti a veicolo aperto, quindi skilift e seggiovie senza cupola, rimane l’obbligo di indossare una mascherina di tipo chirurgico o di livello superiore e, al momento, non è necessario alcun tipo di Green pass.

Per chi non scia

E non mancano le proposte anche per chi non scia. Chi volesse infatti raggiungere Cimalegna per conoscere il gatto delle nevi “Food Truck Monterosa Freeride Paradise” è possibile usufruire di un servizio a corse continue dall’orario di apertura a quello di chiusura degli impianti.

Se invece si vogliono raggiungere i 3.000 metri del Passo dei Salati, è possibile farlo con corse ad ogni ora (dalle 9 alle 16) nelle giornate feriali, mentre in quelle festive le corse saranno alle 9, 10, 12, 14 e 16. Il tempo di percorrenza è molto breve, per questo gli stessi orari saranno osservati sia in salita sia in discesa.

A Pianalunga inoltre è stata allestita una corsia dedicata ai pedoni. Basterà seguirla per raggiungere correttamente la zona di imbarco, il personale di Monterosa 2000 è a disposizione per dare tutte le indicazioni .