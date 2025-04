Attesi temporali per la serata di oggi, domani torna il sereno. Una perturbazione proveniente da nord porterà piogge a tratti anche intense.

Attesi temporali per la serata di oggi, domani torna il sereno

La giornata inizia con sole e temperature miti, ma tra il pomeriggio e la serata cambia tutto. Sono le previsioni meteo per oggi, mercoledì 23 aprile, giornata in cui ci si attende il passaggio di una nuova perturbazione, per fortuna veloce.

E’ il Centro meteo Piemonte a fare il punto della situazione. «L’alta pressione garante di ampie schiarite e temperature in rialzo verrà temporaneamente scalzata nel corso della giornata di mercoledì per la discesa di una circolazione instabile e più fresca in quota proveniente dalla Francia. Perturbazione che da metà pomeriggio accentuerà l’instabilità con i primi rovesci di pioggia o locali temporali in formazione sulle aree di medio-bassa montagna in successivo spostamento verso le vicine pianure».

«Ulteriore recrudescenza dell’instabilità nelle ore tardo pomeridiane-inizio serata, quando si potranno sviluppare alcuni temporali anche forti sulle pianure a Nord del Po da Torinese e Canavese verso Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. In tal senso non sono da escludere locali nubifragi o grandinate di piccole dimensioni. Tra la serata e le prime ore della notte la rotazione delle correnti da nord-ovest in quota potrebbe estendere i rovesci anche ai settori sud-orientali del Piemonte tra Alessandrino e Astigiano. Migliora poi giovedì con il ritorno di ampie schiarite».

Il weekend si annuncia buono

Da giovedì in poi la situazione dovrebbe poi stabilizzarsi su un cielo sereno o poco nuvoloso. Non si escludono breve tratti più perturbati, ma al momento non sono previste piogge. Un quadro più preciso si potrà comunque avere solo da giovedì in avanti.

