Auguri di San Valentino: oggi ultimo giorno per partecipare. Inviate al nostro giornale foto e messaggio per la persona che amate: saranno pubblicati giovedì. Usate WhatsApp al numero 370.3518.212.

Se volete far pubblicare i vostri auguri di San valentino su Notizia Oggi, oggi (lunedì 9 febbraio) è l’ultimo giorno utile. Basta inviare una foto con un messaggio, e verrà pubblicata sul numero in uscita giovedì 12 febbraio, l’ultima prima della festa degli innamorati.

Dagli amori giovanissimi a quelli consolidati in lunghi anni di unione, tutti sono benvenuti in questa nostra iniziativa!

Come fare

Partecipare è semplice: basta mandare un pensiero, un augurio, una dedica rivolta alla persona amata (massimo 20 parole) e una foto dell’amata o dell’amato, oppure della coppia. Mandateci i messaggi e le foto attraverso WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure alla casella mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Qualche indicazione

Vi preghiamo solo di tenere presenti tre indicazioni: mandateci una sola foto, non un puzzle o altre composizioni, perché poi fatalmente sul giornale devono essere tagliate o rimpicciolite. Secondo, scrivete un messaggio breve, perché altrimenti anche questo andrà fatalmente a ridurre lo spazio della foto. Terzo, non mandateci messaggi senza foto, o con foto generiche (tipo cuori o foto prese dal web, perché non saranno pubblicati: l’obiettivo è condividere volti, sorrisi e messaggi “veri”!

Inviando gli auguri tramite WhatsApp verrete automaticamente inseriti nella nostra lista broadcast: se volete, avrete sul vostro cellulare le notizie più importanti, massimo due al giorno. Ovviamente potete togliervi quando desiderate.

