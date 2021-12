Aumentano i contagi ma i ricoveri restano pochi: Piemonte confermato in zona bianca. Terapie intensive occupate per il 7 per cento, sotto la soglia di rischio.

Aumentano i contagi ma i ricoveri restano pochi: Piemonte confermato in zona bianca

Continua ad aumentare il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali, ma i numeri restano ancora sotto il livello di soglia che farebbe scattare un cambio di colore per la nostra Regione.

Nella settimana 29 novembre-5 dicembre, in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale.

I dati dagli ospedali

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.36 a 1.30 mentre la percentuale di positività dei tamponi passa dal 2% al 3%. L’incidenza è di 179,51 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto sale, ma resta sempre sotto soglia di allerta (7 per cento per le terapie intensive e 7,9 per cento per i posti letto ordinari).

QUI I DATI DELLA SETTIMANA SCORSA PER UN CONFRONTO