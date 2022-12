Avvocato biellese muore a soli 33 anni. Il funerale di Matteo Rossin si celebra sabato in cattedrale.

Avvocato biellese muore a soli 33 anni

Lavorava ad Asti nella banca cittadina, ma era di Biella. Matteo Rossin, avvocato, aveva solo 33 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato sconcerto in tutta la città e tra i tanti conoscenti della famiglia.

Matteo è nato e vissuto a Biella fino a poco tempo fa. In città aveva studiato, frequentando l’Itis Quintino Sella prima di iscriversi all’Università di Torino, dove si era laureato in legga con 110 il massimo dei voti. Dopo di che aveva ultimato un dottorato all’Università del Piemonte Orientale. Successivamente aveva intrapreso la carriera forense, e da tre anni operava a tempo pieno per Banca d’Asti.

Sabato il funerale in cattedrale

Lascia nel dolore i genitori Antonella e Alberto e l’amata sorellina. “Sei il nostro angelo e ti ameremo per sempre”, questa la dedica dei familiari nell’annunciare l’ultimo saluto al loro Matteo, previsto per questa sabato, 10 dicembre, alle 15, nella Cattedrale di Santo Stefano a Biella. La recita del rosario è in programma sempre in cattedrale alle alle 17.30 di domani.

