Balmuccia invasa da 460 giovani per i campionati studenteschi di rafting

Balmuccia invasa dagli studenti appassionati di rafting: partecipazione da record per la tredicesima edizione.

Balmuccia invasa per il rafting

Il centro canoa e rafting Monrosa di Balmuccia gremito per la XIIIª edizione del campionato studentesco di Rafting – Sesia Rafting Games “Memorial Paolo Ferraris”. Alla competizione, aperta agli studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia e organizzata in collaborazione con la F.I.Raft e con l’ufficio scolastico regionale della Lombardia, hanno partecipato un totale di 460 studenti divisi in 77 equipaggi.

I campionati studenteschi di rafting rappresentano il culmine di un progetto che mira a riunire studenti di diversi istituti scolastici, province e regioni, coinvolgendoli in un evento sportivo che esalta il lavoro di squadra riuscendo a essere adrenalinico ma senza pericoli.

Partecipazione record

Quella di quest’anno è stata un’edizione particolarmente significativa e di forte valore simbolico, che ha segnato il ritorno sul fiume Sesia dei campionati studenteschi di rafting dopo la pausa di due anni imposta dalla pandemia. La grande voglia di lasciarsi alle spalle anni difficili per gli studenti di tutta Italia, segnati dalla didattica a distanza, è dimostrata dalla partecipazione record di 460 studenti e 20 insegnanti, che si sono cimentati in una discesa in fiume insieme ai loro allievi.

Come ogni anno, la manifestazione si è svolta in sicurezza grazie alla collaborazione del Soccorso alpino Guardia di finanza e di diversi esperti del settore che hanno fornito per tutta la giornata assistenza in acqua e lungo le sponde del fiume.

Le classifiche

Di seguito le classifiche con i primi tre equipaggi nelle varie categorie. Categoria Allievi Maschile: primi e secondi classificati due equipaggi dell’Istittuto Martinetti (Caluso, Torino; terzo classificato e Campione Lombardo un equipaggio dell’Istituto Volta (Lodi).

Categoria Allievi Femminile: primi e secondi classificati due equipaggi dell’Istituto P. Martinetti (Caluso, Torino); terzo classificato e Campione Lombardo un equipaggio dell’Ist. Galvani (Milano).

Categoria Juniores Maschile: primi, secondi e terzi classificati tre equipaggi dell’Istituto Majorana (Cesano Maderno – Milano), anche ai primi tre posti della fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Rafting per la Lombardia. Categoria Juniores Femminile: primo classificato e Campione Lombardo un equipaggio del Istituto Majorana (Cesano Maderno . MI); secondo classificato un equipaggio dell’Istituto Newton (Chivasso – Torni); terzo classificato, un equipaggio dell’Istituto Galvani (Milano).