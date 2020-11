Banchi con le rotelle arrivati ora che la scuola è chiusa… In Piemonte più di una scuola superiore dovrà tenere in magazzino le nuove attrezzature: adesso si fa solo didattica a distanza.

Che beffa per alcuni istituti superiori. Sono finalmente arrivati i “famosi” banchi con le rotelle, peccato che le scuole siano chiuse e che si faccia didattica a distanza. Succede in molti istituti anche in Piemonte.

Il caso di Mondovì

Un caso in cui è lo stesso dirigente scolastico a segnalare l’arrivo dei banchi è quello di Mondivì, protagonista il professor Bruno Gabetti, il quale, tramite un post sul suo profilo Facebook (5 novembre), ha mostrato le fotografie:

“Sono finalmente arrivati i 218 ‘banchi a rotelle’ che avevamo ordinato quest’estate, dopo un lungo e meticoloso lavoro di misurazione di tutte le aule, finalizzato a garantire il distanziamento fisico previsto dall’algoritmo ministeriale. I nuovi banchi, più compatti, consentiranno di poter utilizzare anche le aule più piccole, finora non utilizzabili”. Peccato che manchino i ragazzi.

