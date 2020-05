Bandiera blu per il Lido di Gozzano

Bandiera Blu, c’è anche il Lido di Gozzano.

Bandiera blu, c’è il Lido di Gozzano

Settore turistico in ginocchio per via del Coronavirus, ci pensano le Bandiere blu a provare a risollevarlo. Quest’anno sono 195 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, con un saldo positivo di 12 nuovi ingressi.Aumentano di poco anche i riconoscimenti lacustri, che nel complesso contano quest’anno 18 bandiere grazie al nuovo ingresso di Gozzano in Piemonte.

