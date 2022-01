Benemerita della solidarietà: riconoscimento anche alla Centrale del 118.

La Centrale del 118 ha ottenuto ieri il riconoscimento di “Benemerita della solidarietà”, il premio che la Fondazione Comunità Novarese assegna ogni anno a “soggetti che si sono particolarmente distinti nel sostegno alla comunità e nel suscitare sentimenti di condivisione e partecipazione nella collettività”.

Ecco la motivazione: “per la presenza costante, continua e instancabile espressa anche durante la fase più acuta di questa emergenza sanitaria che, purtroppo, ancora non si è conclusa. Per la capacità di essere sempre in prima linea a prestare soccorso e cure con le necessarie adeguate competenze. Per il senso profondo di sicurezza, solidità e responsabilità collettiva espresso non solo dall’efficacia degli interventi ma anche dal metodo e dalla partecipazione umana. Per l’impegno condiviso con la Fondazione di realizzare l’ambizioso progetto “Pocus 118 Piemonte” a beneficio delle ambulanze medicalizzate di tutto il quadrante. Per la certezza di una presenza fondamentale su cui la comunità può contare”.