Bollettino Covid: altri 46 positivi in provincia, ma zero decessi. In aumento anche i casi con sintomi, a livello regionale registrato un più 2032.

Bollettino Covid: altri 46 positivi in provincia, ma zero decessi

Numeri che preoccupano: 46 nuovi casi tra Valsesia e Vercellese, che però resta relativamente ai margini della seconda ondata, perché in 24 ore la Regione Piemonte ha superato quota 2000: 2032 per la precisione. Nessun decesso nella nostra zona, 9 a livello regionale. Da segnalare però che gli asintomatici sono poco più del 50 per cento, con un migliaio di persone, dunque, che poco o tanto, non stanno bene. Le terapie intensive sono salite di 5 unità e i ricoveri in ospedale sono stati 136 in più.

LEGGI ANCHE: Torna l’autocertificazione: nuovo modello da scaricare e stampare

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE