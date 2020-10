Torna l’autocertificazione: nuovo modello da scaricare e stampare. Si può uscire di notte solo per lavoro e salute.

Puntuale, assieme alle restrizioni sugli spostamenti arriva anche il modulo di autocertificazione (probabilmente solo il primo della nuova serie) da usare nel caso in cui ci si debba muovere nelle ore di “coprifuoco”, cioè dalle 23 alle 5 del mattino. Da ricordare che si tratta di restrizioni al momenti applicati solo in Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania. Qui il link per aprire, scaricare e stampare il modello.

Permesse uscite per lavoro o salute

Salvo casi eccezionali previsti dal Dpcm, sono sostanzialmente due i motivi validi per uscire di casa di notte: lavoro e salute. Cala il sipario sul ritrovo serale, o comunque bisognerà uscire e rientrare molto presto. L’autocertificazione va compilata inserendo le generalità del dichiarante, le ragioni che giustificano lo spostamento, il luogo di partenza e destinazione. Necessarie anche data e firma autografa.

