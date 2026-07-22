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Borgomanero ricorda la maestra Simona Medina, morta a soli 54 anni

Se n’è andata un’insegnante appassionata e gentile, ricordata anche per l’impegno a favore dei gatti randagi.

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18 minuti fa

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Borgomanero ha salutato nei giorni scorsi Simona Medina, storica insegnante della scuola dell’infanzia della frazione di Santa Cristina, scomparsa a 54 anni dopo aver affrontato una grave malattia. I funerali si sono svolti venerdì nella chiesa parrocchiale, dove familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini hanno partecipato all’ultimo saluto.

La sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità, che per anni l’ha conosciuta come educatrice appassionata e presenza discreta ma preziosa. Intere generazioni di bambini sono cresciute con il suo esempio, fatto di attenzione, pazienza e disponibilità.

Il ricordo della scuola

L’istituto comprensivo Borgomanero 1, dove Simona Medina prestava servizio, ha espresso il proprio cordoglio attraverso il dirigente scolastico Giuseppe Di Stefano. Colleghi e personale scolastico hanno voluto ricordarne le qualità umane e professionali, sottolineando la dedizione con cui svolgeva ogni giorno il proprio lavoro.

L’affetto dimostrato durante l’ultimo saluto testimonia il segno lasciato dall’insegnante nella vita della scuola e delle tante famiglie che negli anni hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla.
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L’amore per gli animali

Accanto all’attività educativa, Simona Medina era conosciuta a Santa Cristina per il forte impegno nella tutela dei gatti randagi. Con discrezione portava avanti iniziative di sensibilizzazione, invitando gli automobilisti a moderare la velocità per proteggere gli animali che vivevano nella frazione.

Al termine della cerimonia funebre, la comunità si è stretta attorno alla mamma Luigia e ai fratelli Angelo, Carlo e Giorgio. Le ceneri dell’insegnante riposano nel cimitero della frazione, mentre il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.

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