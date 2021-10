Borgosesia arriva il sistema Move-in per la circolazione

Borgosesia arriva il “Move-in”: si tratta del sistema per garantire la circolazione dei mezzi più datati, con le limitazioni del caso.

Anche Borgosesia deve adattarsi alle nuove regole sulla circolazione. Su tutto il territorio piemontese, infatti, sono in vigore dal 15 settembre le disposizioni straordinarie approvate dalla Regione Piemonte per limitare il livello d’inquinamento nelle città con più di 10mila abitanti, che prevedono limitazioni alla circolazione degli autoveicoli alimentati benzina (da euro 0 a euro 4), diesel (da euro 0 a euro 2), gpl e metano (da euro 0 a euro1) ogni anno dal 15 settembre fino al 15 aprile dell’anno successivo.

Il sistema

Dal 15 ottobre però, il Comune di Borgosesia aderisce al sistema Move-in, che consente ai veicoli rientranti nelle suddette categorie di poter comunque viaggiare, seppur con delle limitazioni al chilometraggio (legate alla tipologia): «Per poter ovviare al divieto di circolazione – spiega Eleonora Guida, Assessore all’Ambiente del Comune di Borgosesia – abbiamo aderito al Sistema Move-In, che prevede l’installazione di dispositivi che misurano i km percorsi consentendo ai proprietari di autoveicoli rientranti nelle categorie indicate, di percorrere un numero di km indicato dal regolamento regionale, compreso tra i 1000 e i 12 mila km all’anno».

Come funziona

Il “move-in” o scatola nera viene installato dalle officine autorizzate, al costo di 50 euro. L’elenco degli installatori, insieme al regolamento completo della normativa, è consultabile sul sito della Regione Piemonte, e a breve sul sito del Comune di Borgosesia tramite un apposito banner con tutti i link necessari per ottenere una completa ed esaustiva informazione.

Le limitazioni permanenti

Le nuove disposizioni regionali prevedono il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì fino al 15 aprile dell’anno successivo, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone e/o merci, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4. Vietata inoltre la circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24 di tutti i giorni (festivi compresi) fino al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone e/o merci, con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. Infine, vige il divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso.

Le limitazioni temporanee

Inoltre, al raggiungimento delle soglie dei valori limite, saranno attivate delle limitazioni temporanee. Con il 1° livello, ossia arancione, entrerà in vigore il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4. Si aggiunge il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni, festivi compresi, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone, con omologazione uguale a Euro 5. Infine ci sarà il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4.

Livello rosso

Le limitazioni temporanee di secondo livello, ossia il rosso, prevedono invece il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4 e il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni, festivi compresi, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a Euro 5.

Qualità dell’aria

«La normativa che la Regione Piemonte ha adottato, in tandem con la Regione Lombardia, è frutto della consapevolezza che è ormai inevitabile un atteggiamento collettivo responsabile a tutela della qualità dell’aria e dunque della salute pubblica – aggiunge l’Assessore Eleonora Guida – consci del dovere che abbiamo di fare tutti la nostra parte per il futuro del pianeta, siamo anche consapevoli delle difficoltà che i cittadini possono incontrare ad ottemperare a queste indicazioni. Per questo abbiamo aderito a move-in – conclude – che permette di utilizzare gli autoveicoli, pur con l’attenzione a non eccedere negli spostamenti e quindi nella produzione di emissioni inquinanti».