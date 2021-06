Borgosesia parte la campagna anti-zanzare: larvicida nei tombini

Borgosesia parte l’attività anti-zanzare dopo la riunione con i tecnici di Ipla.

Borgosesia parte la campagna

In arrivo la disinfestazione a Borgosesia. Anche per quest’anno il Comune ha aderito alla campagna antizanzare promossa da Ipla, l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente, società della Regione Piemonte che svolge il ruolo di struttura tecnica di riferimento per politiche in campo ambientale. «Si è svolta in questi giorni una riunione operativa con i tecnici di Ipla – riferisce l’assessore comunale all’ambiente Eleonora Guida – e si sono fissati i dettagli della campagna di disinfestazione che interesserà la città, con particolare riferimento alle aree più frequentate e a quelle dove sono previste manifestazioni».

I passaggi

Il primo passaggio è già in settimana, indirizzato ai tombini: «Avviseremo sempre i cittadini prima della disinfestazione, in modo da tutelare sia le persone che gli animali – evidenzia l’assessore -. Questa settimana iniziamo con un prodotto larvicida, che verrà irrorato in tutti i tombini della città per trattare il problema alla radice evitando lo sviluppo delle zanzare fin dalla fase embrionale: si tratta di un trattamento con bassissimo impatto ambientale, e ci auguriamo che risolva il problema. Nel caso si presentino aree più critiche, allora si procederà all’utilizzo di un secondo prodotto, definito “adulticida”, che verrà comunque utilizzato con la massima attenzione in quanto sicuramente più impattante, e speriamo così di evitare l’innegabile fastidio prodotto dalla massiccia presenza degli insetti».