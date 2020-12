Borgosesia romanzo fantasy pubblicato da una giovane insegnante

Borgosesia romanzo fantasy pubblicato da una giovane insegnante

Con la giovane Sara alla scoperta di Mater: un fantasy per l’esordio di Giulia Zanarone

È uscito il primo libro di un’autrice ventisettenne di Borgosesia, insegnante alle scuole elementari

«Il romanzo è il risultato di un lungo percorso dedicato alla lettura». Ed è già al lavoro sul secondo capitolo

Ha iniziato a leggere libri a otto anni, e da allora non ha mai smesso. E non solo: a 27 anni ha deciso di diventare a sua volta scrittrice. È stato pubblicato il primo libro di Giulia Zanarone, classe 1993 di Borgosesia: «Devo ringraziare i miei genitori che mi hanno insegnato l’importanza della lettura – spiega -: sono sempre stata circondata dai libri, impossibile non appassionarmi».

Con “La triquetra di Mater” la borgosesiana realizza il suo sogno: «E’ incredibile poter vedere il mio libro nelle vetrine di una libreria – spiega Zanarone -, quasi mi è mancato il fiato tanta è la felicità». Il libro è il compimento di un lungo percorso dedicato alla lettura: «Non è il mio primo scritto – dice -. Quando frequentavo il liceo ho composto racconti e cortometraggi con cui ho partecipato a diversi concorsi letterari, sia in ambito locale che nazionale. E i testi erano stati apprezzati dalla critica, ho ricevuto alcuni riconoscimenti tra cui il “Campiello giovani”».

Diplomata al liceo scientifico “Ferrari” di Borgosesia, Giulia Zanarone si è laureata in Scienza della formazione primaria e da un paio di anni insegna alla scuola primaria del Centro a Borgosesia: «Nonostante il mio lavoro, che amo moltissimo, sono riuscita a trovare il tempo da dedicare alla scrittura – dice -. Il libro era concluso già all’inizio dell’anno, tuttavia a causa dell’emergenza Covid ho dovuto attendere per la presentazione e la stampa. E finalmente è diventato realtà». “La triquetra di Mater” è in vendita alla libreria Nuova Idea di Borgosesia e su Amazon (clicca qui per vedere il prodotto).

Il primo libro di Giulia Zanarone è un fantasy, nato come gioco anni fa: «La storia parla di Sara, una ragazza sedicenne, e del mistero che avvolge la sua famiglia – spiega l’autrice -. Si narra che alla primogenita, nell’ora esatta del suo diciassettesimo compleanno, accada qualcosa che ne modificherà la vita per sempre. Sara non crede a questo, ma dovrà cambiare idea dopo un incontro che scalfirà le sue certezze. Non è più una ragazzina, deve imparare a crescere velocemente perché Mater, il pianeta in cui viene trascinata, la chiama, la rivendica. Si interroga sul suo futuro, se rivedrà mai la sua famiglia. L’unica certezza è che non può più tornare indietro».

La giovane non si fermerà al primo libro: «Sto già lavorando al prossimo – conclude Zanarone -, il secondo tempo di “La triquetra di Mater”».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE