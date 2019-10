Borgosesia tornano le “puzze”: il Comune chiama l’Arpa

Borgosesia tornano i cattivi odore in alcune zone della città.

Borgosesia tornano gli olezzi

Odori sgradevoli si sono fatti sentire in alcune zone di Borgosesia. E il Comune chiede una verifica all’Arpa. Non si è ancora potuta trovare l’origine delle “puzze” segnalate da diversi cittadini soprattutto nel fine settimana. Un odore oltretutto indefinito, metallico, difficilmente riconducibile a una precisa collocazione. E che è stato avvertito in punti diversi della città, anche abbastanza distanti tra loro. Una risposta è attesa nei prossimi giorni, dai tecnici dell’Agenzia per la protezione ambientale chiamati in causa dall’amministrazione comunale.

Le segnalazioni

Le prime avvisaglie si sono avute nel fine settimana: «Qualche cittadino ha iniziato a segnalare forti odori tra sabato e domenica – conferma l’assessore comunale Eleonora Guida, delegata all’ambiente -, segnalazioni che sono proseguite a inizio settimana. Come Comune abbiamo subito informato gli organi competenti, vale a dire Arpa, Azienda sanitaria e Provincia, chiedendo un sopralluogo, e martedì ho contattato direttamente la responsabile dell’Arpa che mi ha assicurato che stanno seguendo la questione. Stiamo attendendo i riscontri per poterli comunicare ai cittadini. E aspettiamo anche i dati che vengono rilevati dalle centraline fisse presenti in via Vittorio Veneto, che vengono aggiornati ogni quindici giorni».

Zone diverse

I miasmi non sembrano riconducibili a una origine precisa, e anche l’area non è circoscritta, ma coinvolge diverse punti della città, da Aranco alla Fornace, sino alla zona dell’Isola. Sembra escluso si tratti di un problema alla rete fognaria, cosa che accadeva con frequenza nella zona di Montrigone e parte bassa di via Vittorio Veneto con odori che erano causati dalla stagnazione di scarichi in un ramo in secca del Sesia.