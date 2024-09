Borgosesia vetrina per le associazioni con la festa dello Sport. Le foto

Borgosesia vetrina per le associazioni con la festa dello Sport. Una trentina di gruppi hanno animato il centro città con le loro dimostrazioni.

Borgosesia vetrina per le associazioni con la festa dello Sport

La Festa dello sport ha richiamato il pubblico lo scorso fine settimana. Era una manifestazione abbinata all’evento “Borgosesia è viva” che ha proposto anche musica (ieri sera la chiusura con dj Prezioso), spettacoli, aperitivi e shopping.

Con la visita a sorpresa di Stefano Sottile dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi, si è aperta sabato pomeriggio la vetrina dedicata alle associazioni sportive locali. Tutte le discipline hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere, presentando la propria attività e i programmi della stagione, dando informazioni sui corsi e sulle specialità praticate, e dando spazio alle esibizioni dei loro iscritti.

Il cuore cittadino “invaso” di emozioni

Ad aprire “Borgosesia è viva” sono stati gli artisti della compagnia Sesiart’è con il musical “Il diamante splendente” che venerdì sera ha riunito in una sola realtà il fascino di canto, ballo e recitazione. Da sabato sono iniziate le dimostrazioni delle associazioni sportive. In centro anche alcuni laboratori pensati per i più piccoli che hanno potuto scoprire e dedicarsi alla lavorazione della cera oppure dedicarsi con i giochi da tavola in formato maxi. In serata aperitivi e cene in musica. Domenica sono stati ancora protagonisti i sodalizi, sino al tardo pomeriggio quando la Color Run ha concluso la manifestazione dedicata allo sport: bambini, ragazzi e adulti si sono dati appuntamento in piazza per partecipare alla corsa a colori, su un percorso cittadino. Centinaia al via e chi ha acquistato il kit che comprendeva la maglietta ufficiale e i colori, ha contribuito a raccogliere fondi devoluti all’associazione Passeportout.

Per la chiusura è arrivato a Borgosesia l’ospite musicale: sul palco di piazza Mazzini è salito Giorgio Prezioso, tra i più importanti disc jockey della scena internazionale, conosciuti anche per i programmi su Radio Deejay e M2o.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook