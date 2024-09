Stefano Sottile accolto da un bagno di folla a Borgosesia. Abbracci, selfie, autografi: è stato un bagno di folla il ritorno a Borgosesia di Stefano Sottile, reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi nella gara di salto in alto.

L’atleta azzurro è tornato in città nel fine settimana, in occasione della Festa dello sport. Una visita inattesa, tra un allenamento e l’altro per preparare le prossime gare, ma che ha scatenato l’entusiasmo dei tanti appassionati e dei tanti concittadini che poco più di un mese fa hanno seguito con trepidazione la sua prova olimpica.

Il ritorno dello sportivo durante la festa del fine settimana

Per tornare a Borgosesia, Sottile ha scelto il fine settimana in cui la città rende omaggio alle tante associazioni che promuovono lo sport seguendo bambini e ragazzi. Come era accaduto a lui, partito da ragazzo dal campo di atletica di San Secondo con i colori dell’Atletica Valsesia. E nel pomeriggio di festa ha incontrato giovani e giovanissimi, nelle loro divise dei sodalizi sportivi, fermandosi per scattare una foto o per firmare un autografo. Sul palco in piazza Mazzini, presentato dalla giornalista Lorella Morino, ha ringraziato i concittadini per l’affetto dimostrato: «Sono felice di essere a Borgosesia, dove è nata la mia passione per l’atletica e dove è partito il mio percorso. Grazie per il tifo, l’incoraggiamento e il supporto che continuate a dimostrarmi».

L’atleta (che a Parigi, con il quarto posto ha anche segnato il proprio primato personale con la misura di 2,34) è stato accolto dal sindaco Fabrizio Bonaccio: «La cosa più bella è stato vedere una infinità di ragazzini andare dal loro campione a fare una foto con lui – ha commentato il primo cittadino -. Stefano Sottile è un esempio positivo di educazione e serietà, una immagine fresca e pulita. Grazie di essere stato con noi oggi, noi saremo sempre con te a fare il tifo».

