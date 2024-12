Breve perturbazione che porta freddo e qualche fiocco di neve in quota. Oggi peggioramento del meteo, ma già da domani il cielo torna sereno.

Peggiora il meteo nella giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, ma si tratterà di una situazione destinata a durare poco: per il fine settimana le previsioni annunciano infatti una prevalenza di cielo sereno, anche se con temperature più fredde.

La saccatura di bassa pressione in passaggio oggi «porterà a un rapido peggioramento del tempo – spiegano dal Centro meteo Piemonte – con locali deboli nevicate sui crinali alpini di confine nordoccidentali oltre i 1700-2000 metri in calo dalla sera, ma localmente intorno ai 1000 metri in Ossola. In pianura possibile qualche pioviggine o debole pioggia temporanea specie tra Alto Piemonte e zone a confine con la Lombardia e sull’Appennino, asciutto altrove».

In arrivo il Foehn

Poi però arriverà il vento a spazzare il cielo: «Il fronte sarà seguito da ampie schiarite e da tempestosi venti di Foehn nella notte su venerdì con raffiche talora fino a 110-130 chilometri orari sulle Alpi e raffiche forti che potranno sconfinare fino agli sbocchi vallivi adiacenti fino a interessare le vicine pianure specie di Torinese, Canavese, Novarese e Alessandrino entro la mattinata di venerdì. Temperature in brusco calo dalla serata di giovedì e tra venerdì e sabato specie in quota, mentre in pianura ce ne accorgeremo meno per via di uno strato inversionale che mantiene le temperature contenute».

Le previsioni per il weekend

Per domani, venerdì 20 dicembre, è previsto dunque il passaggio a tempo generalmente soleggiato. Sabato soleggiato e limpido, benché freddo, mentre domenica potrebbe addensarsi qualche nuvole a media e alta quota, anche estesa.

Il bel tempo dovrebbe poi proseguire almeno fino a Natale, probabilmente anche oltre.

