Brusnengo due posti di lavoro a disoccupati oltre i 58 anni

Brusnengo due posti di lavoro a disoccupati over 58

Il Comune di Brusnengo ha aderito al bando regionale cantieri di lavoro over 58 anni per disoccupati privi di ammortizzatori sociali e ha ottenuto il finanziamento per il progetto dal titolo “Manteniamo pulito ciò che amiamo” con l’impiego temporaneo e straordinario per due disoccupati, da impegnarsi in mansioni di riordino del verde pubblico, con la manutenzione delle aiuole, dei giardini pubblici oltre alla pulizia stradale.

Requisiti

Per poter essere ammessi alla selezione i destinatari dei progetti devono aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte da almeno un anno; essere disoccupati e non percepire alcuna indennità di ammortizzatori sociali o misure di sostegno al reddito. Il modulo di domanda è disponibile presso l’atrio del comune di Brusnengo o scaricabile dal sito.

