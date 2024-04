Cadono calcinacci a Serravalle, intervento dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi 20 aprile 2024 intorno alle 15, la squadra dei Vigili del fuoco di Varallo, Comando di Vercelli, insieme a quella Volontaria di Romagnano, sono intervenute a Serravalle in Corso Matteotti per il distacco di elementi costruttivi. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco è valso alla rimozione di parti pericolanti ed alla messa in sicurezza dell’area interessata. Intervenuta sul posto anche la Polizia Locale.

