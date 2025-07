Rogo devasta una cascina nel Vercellese: in fiamme le rotoballe di fieno. LE FOTO

Rogo devasta una cascina nel Vercellese: in fiamme le rotoballe di fieno. Vigili al lavoro per parecchie ore prima di riuscire a mettere in sicurezza la struttura.

È stato domato nella serata di ieri, mercoledì 9 luglio, un vasto incendio che ha colpito il complesso della cascina Boarone, poco sotto Vercelli. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 13, orario in cui è stato segnalato l’intervento ufficiale dei vigili del fuoco. Una grossa colonna di fumo nero visibile in tutta la città si levava sulla riva sinistra del Sesia poco dopo il ponte stradale. Lo riportano i co0lleghi di Prima Vercelli.

Il rogo ha interessato una tensostruttura contenente rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli.

In azione numerose squadre di operatori

Per contenere l’incendio è stato necessario un ingente schieramento di forze: sul posto sono intervenute squadre dalla Centrale di Vercelli, dal Comando di Novara, nonché i distaccamenti volontari di Santhià e Robbio, con autopompe e autobotti.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a sera, con l’incendio ancora attivo alle 18, a cinque ore dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti né animali coinvolti. Presente anche la polizia, impegnata nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio restano al momento da accertare.

