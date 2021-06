Calciatrici in campo per Eitan

Calciatrici in campo per solidarietà a Pavia: con “Un abbraccio in rosa per Eitan”, il match sosterrà il bimbo, unico superstite della tragedia del Mottarone.

Calciatrici in campo

Venerdì 25 giugno, alle 20, a Pavia, ci sarà una partita speciale. Le squadre femminili di calcio del “Blu Rose Donna” e il Pavia Academy Ssd scenderanno in campo per sostenere Eitan, il bambino di cinque anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Sulla funivia, purtroppo, hanno perso la vita i suoi genitori, il fratellino e due bisnonni. Il piccolo vive ora con la zia, da subito al suo fianco.

Il conto corrente

Gli organizzatori dell’evento intendono raccogliere fondi per aiutare il bimbo. Il Comune di Pavia ha aperto il conto corrente “Un Pensiero per Eitan”. Le offerte possono essere versate attraverso il codice Iban: IT05 I030 6911 3361 0000 0300 096.

Gli altri partecipanti

Alessandro Carvani Minetti, campione del mondo di Paraduathlon 2015 e ambasciatore Panathlon, tirerà il calcio d’inizio. Gli “Autogol”, trio di imitatori e conduttori radiofonici pavesi, firmeranno le magliette disegnate da “Blue Rose Donna” per la serata.