Caldo africano in Piemonte, il weekend porta il picco dell’ondata

Il picco dell’ondata di calore è atteso in Piemonte tra oggi, sabato 27 giugno, e domani, domenica 28 giugno, secondo le previsioni – tra le altre – del Centro meteo Piemonte e il bollettino calore di Arpa. Tutte le province piemontesi sono indicate con livello 3, il più alto, in una fase di caldo intenso e disagio bioclimatico diffuso.

L’asse del promontorio anticiclonico subtropicale interessa in modo più deciso anche il Nord Italia, portando un ulteriore aumento delle temperature. In pianura sono attese massime fino a 36-39 gradi, con possibili picchi locali vicini ai 40 gradi, in particolare nell’Alessandrino.

Temperature molto alte anche di notte

Il caldo non si limiterà alle ore centrali della giornata. Le minime resteranno diffusamente superiori ai 22-26 gradi, con valori localmente più elevati nei grandi centri urbani come Torino e Novara. Una situazione che renderà più difficile anche il recupero notturno, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Secondo il bollettino calore, sabato 27 giugno sono previsti fino a 37 gradi a Torino, Asti e Vercelli, 38 ad Alessandria, 35 a Novara e 34 a Biella, Cuneo e Verbania. Domenica 28 giugno il quadro resta critico, con Alessandria fino a 39 gradi, Torino e Asti a 38, Vercelli a 37 e Cuneo a 36.

Il bollettino nelle province

Il livello 3 – massimo disagio – riguarda tutto il Piemonte e conferma una condizione di caldo persistente, con diversi giorni consecutivi di temperature elevate. Nel bollettino Arpa compaiono valori alti anche per le temperature percepite, che in alcune zone raggiungono o superano i 40 gradi.

Tra i dati più significativi:

Alessandria: fino a 38 gradi sabato e 39 domenica

Torino: fino a 37 gradi sabato e 38 domenica

Vercelli: fino a 37 gradi in entrambe le giornate

Novara: massime fino a 35 gradi, con notti molto calde

Biella e Verbania: massime sui 34 gradi, ma minime elevate

Attenzione ai temporali sulle Alpi

Il Centro meteo Piemonte segnala anche la possibilità di temporali di calore sulle Alpi durante le ore pomeridiane. Localmente, nel tardo pomeriggio e in serata di domenica, i fenomeni potrebbero sconfinare in modo sparso verso le pianure a nord del Po, con temporali anche forti nelle aree montane.

A inizio settimana è possibile un aumento della tendenza temporalesca, accompagnato da un primo lieve calo delle temperature. Il caldo però resterà afoso e il disagio non scomparirà subito. Come sottolineano i previsori: «Seguiranno aggiornamenti».

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