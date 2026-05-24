Caldo in aumento, in Piemonte il picco previsto tra martedì e mercoledì

Il caldo aumenta in Piemonte tra domenica 24 e mercoledì 27 maggio, con il picco atteso tra martedì e mercoledì sulle pianure regionali. A segnalarlo sono Centro meteo Piemonte e il meteorologo Andrea Vuolo, che indicano una fase di caldo intenso e anomalo per il periodo.

Già ieri, sabato 23 maggio, le temperature hanno raggiunto valori elevati, con massime diffuse attorno ai 29-30 gradi e punte vicine ai 32 gradi sull’Alessandrino. Oggi, domenica 24 maggio, è previsto un ulteriore lieve aumento, mentre l’inizio della settimana porterà il vero apice della prima fase calda.

Massime fino a 36 gradi

Secondo le previsioni, tra lunedì e mercoledì sulle pianure piemontesi si potranno toccare diffusamente i 32-34 gradi. I valori più alti sono attesi soprattutto mercoledì, quando non si escludono picchi prossimi ai 35-36 gradi sulle basse pianure orientali.

Le aree più esposte saranno in particolare Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Canavese e Novarese. Valori elevati sono attesi anche nei fondovalle di Aosta e Domodossola. Ma il caldo si farà sentire pure in quota, con temperature vicine ai 28-30 gradi verso gli 800-1.000 metri.

Le zone da seguire con maggiore attenzione saranno:

pianure orientali del Piemonte;

Alessandrino, Novarese e Vercellese;

Torinese, Astigiano e Canavese;

fondovalle alpini, compresi Aosta e Domodossola;

colline e aree di medio-bassa montagna.

Possibili record per maggio

Alla base del rialzo termico ci sarà l’arrivo di masse d’aria di origine subtropicale. Secondo Andrea Vuolo, la situazione potrà essere resa ancora più marcata da un possibile effetto di compressione con condizioni favoniche sulla Val Padana occidentale.

Se le simulazioni dei modelli saranno confermate, in diverse aree del Piemonte si potranno raggiungere o superare record di temperatura massima per il mese di maggio. Una situazione quindi insolita, soprattutto per la rapidità del rialzo e per l’estensione dei valori attesi.

Attenzione nelle ore centrali

Il consiglio, soprattutto nelle ore più calde, è come al solito quello di evitare esposizioni prolungate al sole e sforzi fisici intensi. Le giornate più impegnative saranno martedì 26 e mercoledì 27 maggio, quando il caldo potrà assumere caratteristiche pienamente estive.

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