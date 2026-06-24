Caldo senza tregua: montagne e pianure restano nella morsa dell’afa

L’ondata di calore continua a colpire il Piemonte (e tutto il il Nord Ovest) e interessa da vicino anche i nostri territori. Oggi, mercoledì 24 giugno, il bollettino di Arpa Piemonte segnala per quasi tutta la Regione un livello di disagio “rosso”, confermato anche per domani, giovedì 25 giugno, con temperature percepite fino a 38 gradi nelle province di Torino e Alessandria.

Il dato arriva dopo una giornata, quella di martedì 23 giugno, già molto pesante. A Vercelli la massima ha raggiunto i 36 gradi, con una minima di 23,2 gradi. Valori che raccontano bene una fase meteo difficile, fatta non solo di pomeriggi roventi, ma anche di notti sempre più calde. Ieri alla Capanna Margherita si è toccata una massima vicino ai 5 gradi positivi.

Notti tropicali e disagio in aumento

Secondo il bollettino di Arpa Piemonte, oggi a Vercelli sono attesi 34 gradi di temperatura massima, con una percepita di 36. La minima resta sui 23 gradi, ma anche in questo caso il valore percepito sale fino a 25. I giorni consecutivi di caldo indicati per il capoluogo sono già 12.

Domani la situazione non cambia: livello 3 confermato, massima ancora a 34 gradi e temperatura percepita di 36. La minima prevista resta a 23 gradi, ma con percepita fino a 26, segno di un’afa che rende più difficile anche il riposo notturno. Per Vercelli i giorni consecutivi di caldo saliranno a 13.

Il Piemonte sfiora i 39 gradi

Ovviamente il caldo non riguarda solo il Vercellese. Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, le temperature più alte si sono registrate ad Alessandria, con 38,9 gradi, seguita da Asti con 37,3 e Torino con 36,9. Anche Novara ha superato i 34 gradi, mentre Biella si è fermata a 33,8.

Il Centro meteo Piemonte segnala massime costantemente superiori ai 34-37 gradi da diversi giorni in pianura. Tra i valori più elevati ci sono anche 38,7 gradi a Fontanile, 38,6 a Tortona, 38,4 ad Acqui Terme e 38,2 a Vinchio e Sezzadio.

Il caso francese

«Molto peggiore, purtroppo, la situazione in Francia dove si superano già da giorni diffusamente i 40 gradi con punte fino a 42-44 gradi ieri – sottolinea il Centro meteo Piemonte – stracciando non solo record mensili ma anche record assoluti».

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