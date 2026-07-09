Caldo torrido, ieri in Piemonte battuti parecchi record

La giornata di ieri, mercoledì 8 luglio, è entrata nella storia meteorologica del Piemonte. In numerose località della regione sono stati registrati valori eccezionali, con temperature che hanno riscritto i record per il mese di luglio e, in alcuni casi, quelli assoluti delle stazioni di rilevamento. Il caldo ha interessato sia le pianure sia le vallate alpine, confermando l’eccezionalità dell’ondata in corso. Fa un po’ eccezione la Valsesia, dove non si sono registrati primati di alcun genere. Alla Capanna Margherita non si è nemmeno raggiunto lo zero, restando qualche decimo sotto.

Secondo gli esperti, si tratta di una situazione senza precedenti per molte aree del territorio. Lo zero termico ha raggiunto quote comprese tra i 4.500 e i 4.800 metri, mentre in pianura le massime hanno sfiorato i 40 gradi. Valori decisamente superiori alle medie climatiche del periodo, con scarti fino a dieci gradi rispetto alla norma.

Record in pianura e sulle montagne

Tra i dati più significativi spiccano i 39 gradi registrati a Domodossola e gli oltre 33 gradi rilevati ad Ala di Stura, a circa mille metri di altitudine. Anche Torino ha superato i 38 gradi nel centro cittadino, mentre in molte altre località piemontesi sono stati stabiliti nuovi primati per il mese di luglio.

Gli esperti di Meteo in Piemonte definiscono quella dell’8 luglio una giornata “meteorologicamente storica”, sottolineando come numerose stazioni abbiano aggiornato i propri record termici. Un quadro che conferma la straordinarietà dell’evento, destinato a entrare negli archivi climatici regionali.

L’ondata di calore non è ancora conclusa

Le condizioni di stabilità atmosferica sono favorite da un robusto anticiclone che continua a interessare il Nord-Ovest. Per oggi sono previste ancora temperature molto elevate, anche se di un paio di gradi meno di ieri. Un ulteriore calo è atteso nei giorni successivi, con la possibilità di locali temporali sulle aree alpine.

Tra gli elementi che hanno caratterizzato questa giornata eccezionale figurano:

temperature prossime ai 40 gradi in diverse zone del Piemonte;

record registrati sia in pianura sia in montagna;

zero termico oltre i 4.500 metri;

valori fino a 10 gradi superiori alle medie climatiche del periodo.

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