“Calici di stelle” più forte del maltempo: le foto dell’evento a Ghemme

“Calici di stelle” in scena a Ghemme: partecipanti anche dalla Lombardia malgrado il rischio maltempo.

Una serata suggestiva diventata ormai una tradizione dell’estate: è tornato “Calici di stelle a Ghemme”, anche se la manifestazione, sabato 7, è stata “frenata” dal possibile maltempo. L’evento, nonostante le previsioni meteo, si è svolto comunque nell’ambientazione caratteristica del Castello Ricetto di Ghemme. E’ stato organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune; si tratta di una manifestazione che si tiene tutti gli anni nelle Città Del Vino.

Partecipanti da lontano

«La serata, nonostante l’incertezza del tempo – commenta il presidente del sodalizio Filippo Boietti – è andata comunque bene. Del resto si tratta di un evento che fa parte della tradizione della Pro loco di Ghemme. Ci sono anni in cui c’è maggiore affluenza, mentre in altri ci sono meno persone, è fisiologico. La riuscita della serata è dimostrata dal fatto che erano presenti persone provenienti ad esempio da Milano, oppure da Novara e da zone limitrofe. Purtroppo il flusso quest’anno non è stato numeroso perché il tempo atmosferico ha portato delle rinunce».

Il programma

La proposta prevedeva tre degustazioni di vini, accompagnati da un piatto di stuzzichini, «quest’ultima è stata molto apprezzata dagli ospiti, sia abituali che “nuovi”. La presenza dei sommelier ha permesso un confronto ed un’analisi dei vini dell’Alto Piemonte e il Ghemme Docg. Per quanto riguarda le prossime manifestazioni da adesso fino a settembre siamo in pausa. Dai primi mesi del mio insediamento, ci sono state due manifestazioni ravvicinate, ora siamo in stand by e riprenderemo a settembre-ottobre con la Festa d’autunno, anche questa tradizionalmente svolta dal sodalizio ghemmese fino allo stop forzato dovuto al periodo pandemico, anche per questa occasione ci aspettiamo una buona risposta di pubblico».