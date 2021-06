Campagna vaccini: in Piemonte 15,5% degli over60 non ha aderito.

Campagna vaccini in Piemonte

Il Piemonte cerca di convincere il 15,5% delle persone con almeno 60 anni che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. Sono complessivamente 228 mila su un totale di 1 milione e 470 mila. Come riporta l’Ansa: “La percentuale più alta nella fascia 60-69, dove la quota dei piemontesi che non hanno ancora aderito è del 21% (124 mila su 578 mila). Il tema è stato affrontato oggi nella riunione settimanale dell’Unità di crisi”

