Carlo Stragiotti lascia la Lega: era segretario in Valsesia

Carlo Stragiotti, segretario della Lega per Salvini Premier in Valsesia ed ex coordinatore provinciale, ha annunciato nelle scorse ore la decisione di abbandonare il movimento politico. La scelta arriva al termine di una lunga riflessione, come spiega lo stesso esponente valsesiano in un comunicato nel quale ripercorre le ragioni che lo hanno portato a interrompere la propria militanza.

«Con la presente, a seguito di una lunga riflessione, ho deciso di lasciare il Movimento della Lega per Salvini Premier di cui sono segretario locale della Valsesia e in passato sono stato coordinatore provinciale». Alla base della scelta ci sarebbe una distanza cresciuta negli anni, sia rispetto alla linea nazionale sia nei confronti dell’attuale gestione sul piano locale.

«Non intravedo una svolta»

Nel suo intervento Stragiotti entra nel merito delle motivazioni. «La decisione è maturata per una distanza accumulata negli anni sia a livello nazionale, per la quale nemmeno con le recenti dinamiche congressuali intravedo una svolta, sia a livello locale, dove non condivido l’attuale operato». Un distacco quindi politico e organizzativo, che secondo Stragiotti non avrebbe trovato risposte nemmeno negli sviluppi più recenti.

L’uscita dal movimento, precisa, avviene comunque senza polemiche personali. «Lascio senza rancori e portandomi dietro un’esperienza importante per la mia vita. Ci tengo a ringraziare tutti i Militanti con cui sarò lieto di continuare a collaborare in futuro». Stragiotti sottolinea così il valore umano dell’esperienza vissuta, lasciando aperta la possibilità di mantenere rapporti e collaborazioni con le persone incontrate durante il suo percorso politico.

Il futuro legato alle autonomie locali

Nel comunicato emerge soprattutto il richiamo all’identità valsesiana. «Prima di tutto sono un valsesiano, ed era ormai venuto meno quel valore aggiunto che potevo portare al territorio continuando la mia Militanza». Il rapporto con la Valsesia resta quindi al centro del suo impegno, al di là dell’appartenenza a uno specifico movimento politico.

Stragiotti guarda anche al futuro e ai temi sui quali intende continuare a lavorare. «Mi auguro di poter proseguire nel portare avanti le istanze delle autonomie territoriali e locali cui ho sempre tenuto, che sono anche la mia professione, e di cui ho recentemente discusso una seconda tesi di Laurea di Scienze Politiche». Le autonomie territoriali resteranno dunque uno dei suoi principali ambiti di interesse. Il comunicato si conclude semplicemente con un ringraziamento: «Grazie a tutti».

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