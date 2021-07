Centra dieci “5” al SuperEnalotto e porta a casa 131mila euro. Colpo decisamente fortunato nel Novarese.

Serata fortunatissima alle estrazioni del Superenalotto: in Piemonte nel concorso di giovedì 15 luglio sono stati centrati ben dieci “5” del valore di 13.125,78 euro ciascuno per un totale di 131.257,8 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate tutte nella tabaccheria di corso Roma 81 a Trecate, in provincia di Novara. Lo riporta Prima Novara.

La rincorsa al Jackpot, dopo la vincita da 156 milioni di euro arrivata lo scorso maggio, prosegue quindi con i 55,6 milioni di euro in palio nella prossima estrazione.

L’ultima sestina vincente

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.