Cerchiamo belle foto di rifugi per il calendario 2024. Iniziativa di Notizia Oggi: se avete scattato un’immagine da cartoline… fatecela avere!

Cerchiamo belle foto di rifugi per il calendario 2024

Anche quest’anno Notizia Oggi regalerà ai lettori il calendario. L’appuntamento è per giovedì 28 dicembre, ultimo numero di questo 2024: chi acquisterà il giornale, troverà allegato gratuitamente il calendario del 2024. Come sempre, sarà un calendario dedicato al nostro territorio: lo scorso anno, per esempio, il lavoro era arricchito con immagini di camminate in montagna e sulle colline, oltre che dalle principali feste ed eventi.

Quest ’anno invece il nostro calendario sarà dedicato ai principali rifugi e bivacchi che caratterizzano le nostre montagne e che sono mete di migliaia di escursioni ogni anno. Ogni mese del calendario sarà quindi caratterizzato da una bella foto di uno dei nostri rifugi. Se vi fa piacere, potete contribuire anche voi a migliorare questo prodotto.

Postate su Instagram

Se avete in memoria qualche bella foto di rifugi, potete proporla per questo nostro calendario. Basterà che la pubblichiate sul vostro profilo Instagram specificando bene di che rifugio si tratta ed eventualmente il nome di chi ha realizzato la foto, se non è il titolare del profilo. E quando pubblicate mettete il tag al nostro profilo, che è @notiziaoggiborgosesia.

C’è tempo sino al 23 novembre, perché poi si deve andare in stampa con il calendario. Saremo noi a selezionare le foto più adatte. Ma anche quelle “scartate” pensavamo di pubblicarle comunque sul giornale, in uno dei primi numeri del prossimo anno.

Ma quali rifugi?

Non tutti: abbiamo necessariamente dovuto fare una scelta, perché i mesi sono 12 (anzi 13, perché nel calendario includiamo anche il mese di gennaio 2025).

Ecco quindi quali sono i rifugi selezionati per il calendario: Capanna Margherita, Crespi Calderini (Alpe Bors), Rifugio Pastore, Capanna Gnifetti, Capanna Resegotti, Ospizio Sottile, Rifugio Carestia, Capanna Gugliermina, Rifugio alpe Ponasca Monte Barone, rifugio Santino Ferrioli, Alpe Massero (Carcoforo), Barba Ferrero e bivacco Ravelli.

Se avete una bella foto di uno o più di questi rifugi, postatela e taggateci!

Ma quali foto?

Ecco, qui ci affidiamo alla vostra creatività: ovviamente non dovranno essere foto dove apparite anche voi o vostri amici, perché queste sono immagini ottime per conservare un bel ricordo di un’escursione, ma del tutto inadatte a un calendario che deve essere utile a tutti.

Vi invitiamo però a scegliere immagini in cui il rifugio è stato fotografato in un momento particolare: per esempio, sotto la luce del tramonto, con gli zaini posati fuori, in una stagione che lo valorizza particolarmente, con qualche animale selvatico che gli gira intorno… Insomma, ci affidiamo a voi affinché si riescano a trovare immagini il più possibile belle (tecnicamente) e curiose dei rifugi della Valsesia e della Valsessera.

Ricordatevi solo della scadenza del 23 novembre. Saranno prese in considerazione solo immagini pubblicate su Instagram.