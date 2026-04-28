Si chiude un aprile molto caldo, da oggi torna l’instabilità. Ieri in provincia di Alessandria si sono toccati i 28 gradi.

Si chiude un aprile molto caldo, da oggi torna l’instabilità

Temperature fuori stagione sul Piemonte, dove anche ieri, lunedì 27 aprile, si sono registrati valori tipici di inizio estate. «Registriamo addirittura punte fino a +28 gradi nell’Alessandrino – spiegano dal Centro meteo Piemonte – per un mese di aprile che è stato decisamente molto caldo rispetto alla media climatica».

Un quadro destinato però a cambiare da oggi, martedì 28 aprile. E’ infatti arrivato un parziale aumento dell’instabilità, con qualche pioggia nella nottata e rannuvolamenti nelle ore pomeridiane e serali. I primi rovesci potrebbero formarsi sulle aree alpine, con possibile estensione verso le alte pianure nel corso della serata.

Temperature in calo

Contestualmente è prevista anche una diminuzione delle temperature, che proseguirà nei giorni successivi e potrebbe risultare più marcata nella giornata di giovedì. Previsioni ancora da prendere con le molle indicano un ritorno del bel tempo a partire da venerdì. Ulteriori aggiornamenti sono comunque attesi con l’evolversi della situazione meteo.

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