Ci aspetta un periodo senza pioggia e neve. Una zona di alta pressione per il momento allontana ogni possibilità di precipitazioni sul Piemonte.

Ci aspetta un periodo senza pioggia e neve

Almeno per tutta la settimana entrante non vedremo pioggia o neve. I meteorologi prevedono infatti il ristagno di un’area di alta pressione che farà da barriera rispetto a formazioni nuvolose in grado di portare precipitazioni.

«La rimonta di una temporanea area di alta pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo – spiegano dal Centro meteo Piemonte – determina un significativo rialzo termico soprattutto sulle Alpi. Qui lo zero termico ha raggiunto nuovamente i 3300-3500 metri di quota. Da lunedì la discesa di una saccatura nord atlantica dal Mare del Nord determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte orientale e in estensione a tutte le pianure tra la serata di lunedì e la mattina di martedì».

Ma sarà un passaggio di nuvole breve e senza effetti: «Già nel corso della giornata avremo l’avanzata di schiarite per la rapida traslazione del sistema perturbato verso il Centro-Sud Italia, che non porterà ad alcun fenomeno significativo sulla nostra regione».

Ci sarò invece un temporaneo calo delle temperature, soprattutto in quota.

Si prosegue con tempo soleggiato

«Mercoledì è atteso l’afflusso di correnti nordorientali ma con tempo in prevalenza soleggiato e asciutto. Da giovedì probabile nuova spallata dell’alta pressione con temperature in significativo aumento soprattutto in quota con zero termico nuovamente oltre i 3000 metri, qualche banco di nebbia possibile nelle ore più fredde sulle pianure. Temperature per lo più in linea col periodo in pianura e comprese tra 12-15 gradi, inferiori sotto la copertura nuvolosa a inizio settimana».