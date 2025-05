Città vietate alle auto Euro 5 diesel in Piemonte: la mannaia scatta l’1 ottobre. Il provvedimento interessa circa 250mila vetture, l’8 per cento del totale.

Città vietate alle auto Euro 5 diesel in Piemonte: la mannaia scatta l’1 ottobre

Dall’1 ottobre le auto Euro 5 diesel non potranno più circolare nelle aree urbane delle città piemontesi con più di 30mila abitanti. Lo ha deciso la giunta regionale, in base agli aggiornamenti del Piano per la qualità dell’aria 2024-2030 approvato il 10 dicembre scorso.

Come riporta Quattroruote, lo stop «riguarderà 250mila vetture diesel Euro 5 presenti nell’area, ossia immatricolate tra l’1 settembre 2011 e l’1 settembre 2015: l’8 per cento del parco auto regionale. Sarà in vigore dall’1 ottobre 2025 al 15 aprile 2026 e, successivamente, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dall’anno successivo. Prevederà il divieto di circolazione nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18.30».

Che cosa si rischia

In caso di violazione del blocco, la multa è di 168 euro. In caso di recidiva (due infrazioni identiche in due anni), 168 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Un provvedimento già rinviato

Lo stop alle diesel Euro 5 avrebbe dovuto già essere in vigore dall’1 ottobre 2023, ma all’epoca un intervento del Governo concesse la proroga ai proprietari di quelle vetture a gasolio sino al 30 settembre 2025.

All’epoca vi furono molte proteste (e c’è da pensare che ve ne saranno ancora), perché tale provvedimento era stato giudicato molto penalizzante per le molte persone che non hanno la possibilità economica acquistare una nuova auto.

