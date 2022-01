Coggiola non riesce a trovare un responsabile per l’ufficio tecnico

Coggiola non riesce a trovare un responsabile dell’ufficio tecnico: il concorso non è andato a buon fine.

Coggiola non riesce a trovare un responsabile

Posto vacante al municipio di Coggiola: ormai da mesi manca il responsabile dell’ufficio tecnico. E anche il concorso pubblico indetto per coprire l’incarico alla fine non è servito a nulla. I candidati che erano passati alla fase finale non hanno infatti accettato l’incarico.

La lunga mancanza del responsabile dell’ufficio tecnico si sta facendo sentire in municipio. Il posto è vacante dalla fine di settembre: «Il concorso pubblico indetto dalla Provincia di Biella, cui il nostro ente si era collegato, non è andato a buon fine – conferma il sindaco Paolo Setti -. Erano sei i candidati che avevano superato la prova e si erano detti disponibili, ma poi tre di loro hanno scelto altri Comuni, e gli altri tre hanno rinunciato a ricoprire questa posizione».

Forse per scomodità, avevano partecipato infatti professionisti da tutto il Piemonte.

La convenzione

Nell’ultimo periodo il Comune di Coggiola ha potuto ancora contare per due mezze giornate a settimana su un geometra in convenzione con un altro Comune, ma dall’inizio del 2022 il posto è ufficialmente vacante rappresentando un disagio.

E il rischio è che la situazione rimanga di stallo ancora per diverso tempo visto che i tempi della pubblica amministrazione sono sempre abbastanza lunghi.

«Per un Comune come il nostro non avere un responsabile di tale servizio è indubbiamente penalizzante – riprende Setti -. E’ un problema non solo per i privati, ma anche per l’amministrazione comunale».

Le iniziative

Ma l’amministrazione comunale non vuole stare a guardare: «E’ tra le nostre priorità del nostro gruppo trovare una soluzione a questa criticità – riprende Setti -. Al vaglio ci sono diverse idee che stiamo valutando: stiamo pensando sia a proporre un bando come Comune, anche se i tempi tecnici sarebbero piuttosto lunghi, o di andare ad affidare l’incarico a un professionista esterno, sebbene molte di queste figure siano attualmente impegnate con i vari bonus dell’edilizia. In quest’ultimo periodo infatti non è facile trovare una figura professionale in grado di poter conciliare il proprio lavoro con quello di un Comune.

Ma è comunque una soluzione che voglio risolvere il prima possibile, me ne sto occupando personalmente per cercare di avere a disposizione nuovamente un responsabile». Intanto con il nuovo anno entreranno in vigore i nuovi orari degli uffici comunali per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie evitando di far prendere permessi sul lavoro.