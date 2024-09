Colpita da malore in bici, muore poco dopo in ospedale. Borgomanero piange Graziella Fornara, parrucchiera impegnata nel mondo della disabilità.

Colpita da malore in bici, muore poco dopo in ospedale

Sconcerto a Borgomanero e dintorni per l’improvvisa scomparsa di Graziella Fornara, parrucchiera di professione ma molto conosciuta per la sua attività di volontariato nell’ambito di Emisferi Musicali, gruppo lavora sull’integrazione di persone disabili attraverso la musica. La donna aveva solo 59 anni.

La donna è caduta mentre era in bicicletta, ma quasi certamente a seguito di un malore. E’ subito scattato l’allarme, e Graziella è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara. Qui però, nonostante gli sforzi del personale sanitario, ha cessato di vivere poco più tardi.

Una comunità in lutto

Come accennato, si trattava di una persona molto conosciuta sia per via del suo laoro a contatto delle persone, sia per il suo impegno nel volontariato. Era inoltre impegnata nel Gruppo storico borgomanerese, sodalizio nato da una ventina di anni per portare avanti la storia degli Estensi e soprattutto la loro antica presnza a Borgomanero: i figuranti incarnano infatti gli Estensi e la loro corte in città.

«Sabato sera abbiamo riso e scherzato insieme – così la ricorda un’amica sui social -. Siamo salite in passerella… Una donna sempre solare e amichevole con tutti! Ciao Graziella, grazie per essere entrata nella mia vita. Il tuo sorriso resterà sempre nei miei pensieri».

